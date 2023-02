Frieden schaffen - ohne Waffen

Ob in der Ukraine, in Äthiopien, im Jemen, oder in Myanmar - die weltweite Anzahl der Todesopfer bewaffneter Konflikte ist seit 2010 wieder immens angestiegen und forderte so im Jahr 2021 etwa 120.000 Menschenleben.

In diesem Beitrag hört ihr neben Redebeiträgen von Ulrich Rodewald und Anne-Katrin Vetter vom Friedensrat Müllheim Statements von weiteren Demonstrationsteilnehmenden auf der, was die Anzahl der Teilnehmenden angeht, eher kleinen Friedenskundgebung vom vergangenen Freitag.

Webseite Friedensrat Müllheim http://www.friedensrat.org/