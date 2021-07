Friederike Bernhardt/Beyond

Das Projekt Beyond w/ Bernhardt. feat. The Micronaut & Meuroer Mandolinenorchester vereint musikalisch wie lebensweltlich unterschiedlichste Einflüsse in einem gemeinsamen Gebilde, das im Verlauf des letzten Jahres erwuchs. Junger zeitgenössischer Jazz mit kammermusikalisch wie orchestralen Elementen trifft auf elektroakustische Klangszenarien, urban geprägte Beats und Laien-Musiker*innen an historischen Instrumenten aus der Dübener Heide. Während auf der im Mai 2021 veröffentlichten EP Fire & Coal das Volkslied “Kein Feuer keine Kohle” als Ausgangspunkt der musikalischen Auseinandersetzung diente und die Produktionphase in Kirchen und alten Scheunen stattfand, handelt es sich bei der nun zeitnah folgenden EP Mushroom Group um eine kleinteilig erarbeitete städtische Studioproduktion, die dennoch ihre Inspiration explizit in den zuvor erfahrenen Naturmotiven findet. Die Meuroer Mandolinen rahmen erneut die Veröffentlichung, indem sie mit Oaks einen bereits gewohnt puristischen Einstieg liefern und abermals am Ende im von Stefan Streck (The Micronaut) komponierten Stück Blushing Wood erklingen. Dazwischen spannt sich ein atmosphärisch dicht und charakteristisch düster gewobener Bogen über drei Stücke hinweg, die überwiegend aus der Feder Friederike Bernhardts stammen und ergänzend durch das Bandkollektiv musikalisch ausgearbeitet wurden. Alle Kompositionen der beiden EPs entstanden im räumlichen und zeitlichen Kontext dieser einjährigen urban-ländlichen Kooperation und entwickelten sich in verschiedenen Aufnahme-, Rearrangement- und Live-Situationen aus einem fruchtbaren multilingualen Prozess heraus, der die ästhetische Einzigartigkeit des Werks bestimmt