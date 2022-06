Frontex und die Festung EUropa

Frontex spürt auf der zentralen Mittelmeerroute zwischen Libyen und Italien per Luftüberwachung Boote mit Geflüchteten auf dem Weg nach Europa auf und informiert die sogenannte Libysche Küstenwache. Über diese Hintertür lässt die EU tausende Menschen jährlich nach Libyen zurück schleppen. Auf dieser fragwürdigen Praxis der EU-"Grenzschutzagentur" lag der Fokus der Frontex-Infotour, die am 2. Mai in Freiburg haltmachte. Anlass für die Tour war das damals bevorstehende Referendum in der Schweiz über die stärkere Beteiligung am Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex - die inzwischen mit großer Mehrheit angenommen wurde. Umso wichtiger bleibt der kritische Blick auf Frontex: "Für zukünftige Diskussionen und widerständige Praxen braucht es fundiertes Wissen über das EU-Migrationsregime und seine Auswirkungen", so die Veranstalter*innen CILIP, Solidarité sans frontières und Komitee für Grundrechte und Demokratie. Es sprach Britta Rabe (Komitee für Grundrechte und Demokratie und Alarmphone).