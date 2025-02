funkensprung

funkdefekt feiert am 25. Februar, 21 Uhr seine Radio Orange-Premiere. Unter dem Titel "Äthernol" gab es am 29. Januar bereits ein Vorschnuppern. In der Sendung "INSIDE ORANGE" durfte ich mit Karl und Liese über meine Pläne für die ersten österreichischen funkdefekte plaudern. Und lauschen, was die beiden so treiben. So viel sei gesagt: Das Wiener Radio bietet einige (geisterhafte) Überraschungen. Wer sich davon überzeugen mag, darf hier gerne reinhören.

Ansonsten werden die kommenden Folgen funkdefekt hier weiter parallel (und leicht zeitversetzt) ausgestrahlt, ebenso wie im FSK Hamburg und (Neuigkeit!) auf Radio Corax. Wer auf dem Laufenden bleiben will, kann sich ferner für den Newsletter anmelden. Einfach mit Betreff "Newsletter" an funkdefekt[ät]rdl.de.

Wir hören uns!



Featuring:

Ren - Bittersweet Symphony (The Verve)

Funkstörung - So Simple feat. Jamie Lidell

The Avalanches - Weightless

Nick Drake - Pink Moon

Neu! - Negativland

Die nächste Folge von funkdefekt hört ihr am 14. März, 20 Uhr - ein Special zum Geburtstag des Wiener Soundnetzwerks klingt.org. Die leider letzte Büchse Buntes mit experimenteller Musik und Jan in der Moderation läuft am 5. März, 17 Uhr. Als schillerndes Trostpflaster gibt es schon am 16. Februar vorab eine Rabüchse Rabumm, mit Jan und Thomas in der Moderation.