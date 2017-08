Azime wächst im multikulturellen Greenlane in London in einer kurdischen Familie auf. Klug, freiheitsliebend und witzbegeistert, beschließt sie standup-comedian zu werden und zwar in Burka. Ein so erfolgreiches wie umstrittenes Konzept. Anthony McCarten beschreibt spannend und humorvoll den Aufbruch einer jungen Frau aus einer Community, in der Frauenrechte relativ zu sein scheinen. Ute Aschendorf hat das Buch gern gelesen: