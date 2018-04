GayMusic - DJ Phonix und Fabian Raad-McAndrew

DJ Phonix

Die Sendereihe "GayMusic" steht nicht nur für Programme mit viel Musik. Nein, auch Themen, die mit Musik direkt und viel zu tun haben, fallen in diese Reihe. Heute haben wir gleich zwei Fachmänner in Sachen Musik zum Gespräch eingeladen. Unser Ehrengast im Studio ist DJ Phonix aus Karlsruhe, der seit vielen Jahren erfolgreich die Partyszene auch in Freiburg rockt. Ob Ball Verqueer oder SchwuLesDance , der Mann ist überall zuhause. Wir sprechen mit ihm über seine Arbeit und das Vergnügen. Natürlich bringt er seinen Koffer voller Musik mit ins Studio und powert uns ordentlich 'was auf die Ohren.

Dann sprechen wir außerdem auch mit mit Fabian Raad-McAndrew, dem Neffen von Joy Fleming, der selbst ein leidenschaftlicher Musiker ist. Wir wollen einmal hören, was er uns über seine Passion zu erzählen hat. Liegt Musikalität in den Genen oder im Blut? Wie steht er zum Eurovision Song Contest.

Freuen wir uns auf spannende und kompetente Gäste.

Im Studio: Dieter und Alex

Musikvideo zu "Herz" von Fabian Raad-McAndrew