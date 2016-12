GE Power Beschäftigte in Mannhein wehren sich gegen Standorfschließung

Im Interiew mit Reinold Götz drei Kolleg*innen von Bermudafunk, SWR und Regenbogen.

05.12.2016 Die GE Power-Betriebsversammlung wird auf Wunsch der Belegschaft am morgigen Dienstag, 06.12.2016, fortgesetzt - U.a. mit Fragen an die Unternehmensleitung



Die unterbrochene Betriebsversammlung bei GE Power in Mannheim-Käfertal wird am Dienstag, den 06.12.2016, ab 9 Uhr fortgesetzt. Die Tagesordnung für die Beschäftigten sieht u.a. den Bericht der Unternehmensleitung sowie Fragen an diese sowie den Bericht der IG Metall vor.



Über weitere Entwicklungen zu GE Power werden wir die Öffentlichkeit gerne auf dem Laufenden halten.

Angst vor Job-Abbau bei GE Mannheim Menschenkette aus Protest



Rund 400 Mitarbeiter von General Electric sind vor dem Turbinenwerk in Mannheim versammelt. Mit einer Menschenkette protestieren sie gegen den geplanten massiven Stellenabbau.

