Gegen die Todesstrafe auf Raten

In ihrer "Bremer Erklärung" haben sich die über 800 TeilnehmerInnen des Strafverteidigertages in Bremen mit großer Mehrheit für die Aufhebung der lebenslangen Freiheitsstrafe in Deutschland ausgesprochen. Wie wird die lebenslage Haftstrafe begründet? Was richtet sie an? Macht sie vielleicht bei den aller schwersten Verbrechen einen Sinn oder auch da nicht? Solche Fragen stellte Radio Dreyeckland Thomas Uwer. Thomas Uwer ist einer der Geschäftsführer des Organisationsbüros der Strafverteidigervereinigung in Berlin.