Gegen Rassismus - auch in Freiburg

Etwa 6000 bis 7000 Menschen demonstrierten am Samstagnachmittag auf dem Platz der alten Synagoge gegen Rassismus, in Gedenken an den schwarzen US-Amerikaner George Floyd, der am 25. Mai von einem Polizisten getötet worden war. Unter dem Motto "Black Lives Matter" forderten sie ein Ende der alltäglichen Diskriminierung und der Polizeigewalt, die People of Colour besonders oft trifft. Nach mehreren vorbereiteten Reden kamen auch spontan Demonstrierende zu Wort, die von eigenen Erfahrungen mit rassistischen Übergriffen oder Beledigungen berichteten. Auch eine Schweigeminute gab es, als ein Geflüchteter aus Gambia in Andenken an George Floyd die Demonstrierenden bat, sich hinzuknien.

Weiter hinten waren die Reden teilweise schlecht zu verstehen. Das lag an der Größe der Demonstration, aber auch daran, dass die Organisator*innen wegen Corona immer wieder darum baten, untereinander Abstand einzuhalten.

Wir dokumentieren einige der Reden hier.