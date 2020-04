"Wir sind da" ist der neue Podcast Manizha Saidi. Er wird einmal pro Monat bei "Our Voice" ausgetrahlt. In diesem Podcast geht es um die Entwicklungsgeschichte der Geflüchtete in Deutschland. Wer sie sind? Woher sie kommen? Womit sie beschäftigt sind? Was für ein Leben sie sich ermöglicht haben? Mit welchen schwierigkeiten sie kämpfen mussten und welche sie bis jetzt begegnen.

In der ersten Folge von "Wir sind da!" spricht Manizha mit Bobaucar Boye, Künstler und Azubi aus Gambia.