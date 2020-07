Manizha empfängt Ajmer Mobariz

Wie geht es den Menschen, die als Geflüchtete in Deutschland angekommen sind? Wie ist ihre Pespektive auf ihr Leben, ihren Alltag? Was sind ihre Träume und Wünsche? Mit welchen bürokratischen Hürden sind sie konfrontiert? Mit welchen strukturellen Herausforderungen um hier Fuss zu fassen? Gedanken, Erfahrungen und auch Antworten auf diese Fragen könnt ihr bei "Wir sind da!" hören. "Wir sind da!" ist ein Podcast von Menschen, die nach Deutschland gekommen sind. Moderiert von Manizha Saidi, einmal pro Monat. In diesem zweiten Episode spricht Manizha mit Ajmer Mobariz Auszubildender aus Afghanistan, der in Mannheim lebt.