Gemma Ray am 26.09. im Jazzhaus

Aus diesem Anlass gibt es am Dienstag zuvor eine Stunde (live) Musik von Gemma Ray.

*******

Gemma Ray komponiert und singt eigene Songs bereits seit ihrem 15.Lebensjahr.

Seit 2008 Gemma Ray dann als Solokünstlerin an die Öffentlichkeit, ihre Alben wie "Island Fire" und "Down Baby Down" begeistern Fachpresse und Feuilleton gleichermaßen.

Im Frühjahr 2016 erschien “The Exodus Suite“, das neue (und bereits siebte) Album von Gemma Ray.

Als „A 52 minute Odyssey of Epic Torch Song Psychedelia“ kündigt Gemma Ray den Nachfolger des 2014er Albums „Milk For Your Motors“ auf ihrer Homepage an.

Es bleibt zu nur zu sagen: So spielend leicht wie Gemma Ray schaffen es nur wenige Künstler ihr Publikum sowohl zu Hause vor dem Plattenspieler als auch live auf der Bühne zu verzaubern.