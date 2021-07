Genozid und Apartheid in Israel und Palästina?

Nachdem wir iin den ersten 2 Folgen unserer Nahost-Likbez-Reihe klärten, was es mit Kriegsverbrechen im Israel-Palästina-Konflikt auf sich hat, und wie es um den völkerrechtlichen Status der besetzten Gebiete bestellt ist. Diesmal sehen wir uns die Genozid- und Apartheidvorwürfe an, die gegen den Staat Israel immer wieder gerichtet werden. Was ist dran an den Berichten über Apartheid in Israel oder Palästina? Und was sind die Gründe für die offensichtliche Ungleichbehandlung? Und wer wird eigentlich ungleich behandelt?