Gerhard Hanloser zu Gast im Strandcafè

Am 27. Juni 2024 fand in Freiburg im Strandcafé eine gut besuchte Veranstaltung zu der Situation des Nahostkonflikts statt. Zu Gast war Gerhard Hanloser aus Berlin, der früher hier in Freiburg gelebt hatte. Unter der Überschrift: „Die Linke und der Nahostkonflikt” sollte eine Blick in dessen Geschichte und Gegenwart geworfen werden. Geleitet von der Frage, weshalb sich die Linke, nach Ansicht der Veranstalter*innen schwer damit tue, eine Minimalbedingung menschlicher Emanzipation, nämlich, dass alle Leben gleich zählen, in die Tat umzusetzen !?

RDL hat die Einleitung von Alex, sowie den Vortrag von Gerhard Hanloser aufgezeichnet.

Neben einem Zusammenschnitt, können die einleitenden Bemerkungen von Alex, sowie Gerhard Hanlosers Vortrag in voller Länge angehört werden.