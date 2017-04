Gigs, Gigs, Gigs

Der noch etwas knartzende Übergang vom Frühfrühjahr ins vorvorsommerliche Spätfrühjahr bietet zahlreiche Livekonzerte mit dem gewissen Bluesfaktor, hat das Bluesclubradio herausgefunden. In der aktuellen Sendung vom 27. Aprilapril tauchen Bands auf wie BlueFunk, David Blair, Matt Woosey und, Volltreffer: Fink mit seinem Sunday Night Bluesclub auf. Ihre Songs sind u.a. zu hören und sie selbst live und in Farbe in und um Freiburg zusehen. Ist das was?