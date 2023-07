Gloria, die amerikanische Sensation!

2010. New York City. Das Leben in der Großstadt besteht nicht nur aus Träumen,

und nicht selten pflastern Enttäuschungen den Weg in den Alltag. Gloria ist ein

witziger, ernster und ehrlicher Kommentar auf die "amerikanische" Generation und

Kultur, in dem das Leben von sieben Arbeitskolleg*innen bei einem angesehenen

Magazin in Manhattan durch ein einziges Ereignis für immer verändert wird. Das

Publikum wird auf eine wilde Reise durch die toxische Kultur des modernen

Arbeitsplatzes mitgenommen und begibt sich auf die Suche nach einer Antwort auf

die Frage: "Wer hat das Recht, ein Opfer zu sein?"

Dave war auf einer Probe der Maniacts im alten Unigebäude.

Gloria wird aufgeführt, im Theater Alte Uni in der Bertoldstr. 17 in Freiburg

21., 22., 23., 24. Juli & 28., 29., 30., 31. Juli 2023 19:00 Uhr

Kartenvorbestellung: Buchhandlung Ludwigs oder tickets@maniacts.de