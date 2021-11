Gottfried Schüber ein Mitstreiter der ersten Stunde gegen Atomenergie verstorben

Die Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen trauern um Gottfried Schüber aus Wyhl, der im 84 Lebensjahr verstorben ist. Wieder ist jemand aus dem Kreis der Menschen gestorben die in den 70er Jahren den Kampf gegen die Atomindustrie aufgenommen hat.

Erhard Schulz von der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen zu Gottfried Schüber (* 10. Sept, 1937 - # 12. November 2021) und seinen Mitstreitern aus dem Kaiserstuhl.



Gottfried Schüber war ein sehr engagierter Mitstreiter im erfolgreichen Kampf gegen das Atomkraftwerk in Wyhl am Rhein.

Mit großem Einsatz hat er sich für die Alternativen zur Atomenergie eingesetzt.

Er hat seine handwerklichen Fähigkeiten eingebracht und mit Ingenieur Siegfried Uhlmann das weltweit erste Solarmobil konstruiert, welches bei der Solarmesse in Sasbach 1978 vorgestellt wurde und weltweit eine große Beachtung fand.

Mit dem Sasbacher Solarpionier Werner Mildebrath hat er schon vor über 40 Jahren Solaranlagen auf den Hausdächern am Kaiserstuhl installiert.

So war er auch Kreuzträger beim Ökumenischen Gottesdienst zum 25. Jahresgedenktag der Tschernobyl-Atomkatastrophe im Freiburger Münster.

Das beiliegende Bild vom 25. April 2011 zeigt Gottfried Schüber links mit seinen weiteren 8 Mitträgern des Kreuzes aus dem Wyhler Wald im Freiburger Münster.







Weitere Informationen über Gottfried Schüber finden sich im Jahrbuch des Landkreises Emmendingen von 2015 "Siebenunddreißig Wyhl-Geschichten" auf den Seiten 129 - 136.





Erhard Schulz

Mitglied im Sprecherkreis der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen