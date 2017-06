Grenzen zeigen

Mit dem deutschen Reisepass kann man in über 170 Länder visafrei einreisen. Die Grenzen von Nationalstaaten lassen sich mit diesem Reisepass am Flughafen schnell mit einem Stempel überqueren. Für viele andere Menschen stellen Ländergrenzen jedoch unüberwindbare Hürden dar, die sie in ihren Bewegungsmöglichkeiten massiv einschränken. Für Deutsche und andere EU-Bürger*innen bleibt die Grenze unsichtbar und die Ungerechtigkeit verborgen.

Unsichtbare Grenzen wird es auch in der Fußgängerzone in Kassel während der documenta geben. Mit einer Straßenperformance möchten Mitglieder des Vereins "Zugvögel e.V." Passant*innen damit konfrontieren, dass Grenzen nicht immer sichtbar, oft unverständlich und unlogisch sowie auf jeden Fall hinderlich sind.

Im Interview hat Isabel mit Frieder vom Verein "Zugvögel e.V." über die Straßenperformance gesprochen.