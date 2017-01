Der "Mission Lifeline e.V." sammelt Spendengelder für ein Rettungsschiff im Mittelmeer. Am 27.11.2016 wurde der Verein von der Facebookseite von Lutz Bachmann bzw. Pegida als illegale Schlepperorganisation bezeichnet. Das wollte der Verein "Mission Lifeline e.V." nicht auf sich sitzenlassen und verklagte Lutz Bachmann und den "Pegida Förderverein e.V.". Am Dienstag den 10.1.2017 kam es am Landgericht Dresden zur Verhandlung.

Ein Beitrag von Coloradio aus Dresden.