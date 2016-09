Pegida und „Festung Europa“ streiten sich

Am kommenden Montag, dem sogenannten „Tag der deutschen Einheit“ wollen die fremdenfeindlichen Vereine Pegida und „Festung Europa“ in Dresden getrennt demonstrieren. Zwischen dem Pegida-Gründer Lutz Bachmann und der ehemaligen Pegida-Aktivistin Tatjana Festerling herrscht übler Streit. Tatjana Festerling wirft Lutz Bachmann Lüge und den Gebrauch von Spenden für den eigenen Lebensunterhalt vor. Auf der gestrigen Montagsdemo beschimpften Anhänger der „Festung Europa“ Lutz Bachmann als „Lügen-Lutz“, worauf Anhänger von Bachmann, wohl weil ihnen keine andere Parole geläufig war, mit „Lügen-Presse“ antworteten. Die Anhänger von Bachmann waren allerdings deutlich in der Überzahl.

Für den kommenden Montag hat die Chefin von „Festung Europa“ den Auftritt der Band „Kategorie C“ auf ihrer Kundgebung angekündigt. Die Band steht der Hooligan-Szene nahe. Außerdem sollen auch Mitglieder der pro-russischen, nationalistischen Bürgerwehr Vasil Levski auftreten. Mit der Bürgerwehr hatte Festerling in diesem Sommer an der bulgarisch-türkischen Grenze in Tarnkleidung patrouilliert, um Flüchtlinge aufzuspüren und sie der Polizei zu übergeben.