Gurr im Mumag-Interview und am 03. August beim ZMF

Gurr, das sind Andreya Casablanca und Laura Lee aus Berlin. Vor zwei Jahren waren sie bereits bei uns zu Gast, das war kurz vor Release ihres Debuts "In my Head", mit dem sie wahrlich voll durchgeschlagen haben. Ausverkaufte Konzerte und eine Englandtour folgten, diverse Preise und am 03.08.2018 auch auf dem ZMF zu sehen. Wer eine der wildesten und energetischsten Garage-Punk-Shows ever erleben möchte, sollte sich die Gurrls nicht entgehen lassen. Eva traf sie im Zuge ihres Auftritts bei Between the Beats in Lörrach, dem heimlichen Höhepunkt des Festivals. Große Vorfreude auf ihren ZMF-Auftritt!!!