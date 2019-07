Exemplarisch stehe der Fall von Harrison für die Situation vieler Geflüchteter: Seit Jahren im Land und bestens integriert, aber trotzdem von Abschiebung bedroht. So schildert Daniela Winkler die Lage in Konstanz, wo der seit fast neun Jahren in Deutschland lebende Nigerianer sich ehrenamtlich engagiert. Um Harrison zu unterstützen und alle möglichen Rechtswege gegen seine drohende Abschiebung zu beschreiten, läuft derzeit die Kampagne "Harrison ist Konstanzer".

Radio Dreyeckland sprach mit Daniela Winkler, die die Kampagne organisiert.