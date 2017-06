Ausstellung "Asyl ist Menschenrecht" von ProAsyl in der VHS

Warum fliehen Menschen? Welchen Gefahren sind sie ausgesetzt? Welche Wege müssen sie beschreiten, welche Hindernisse überwinden? Wo und unter welchen Umständen finden sie Schutz? Dies sind die grundlegenden Fragen, zu denen die Ausstellung »Asyl ist Menschenrecht« Informationen gibt.

Die Ausstellung wurde gestern in den Räumen der Volkshochschule eröffnet, sie ist zu sehen bis zum 6. August 2017 in den Räumen der VHS und der Stadtbibliothek zu den jeweiligen Unterrichts- bzw. Öffnungszeiten. Vor Ort sprach Rdl mit einem Mädchen über ihre Angst vor Abschiebung in den Kosovo, und ein junger Mann erzählt im zweiten Audio die Geschichte seiner Flucht.