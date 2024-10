Finissage von "Brücken Bauen" von FHG, DieBrücke Lahr und Schwere-S-Los Freiburg

Genießt zunächst die Interviews von Daves kleinen Rundgang vor dem Beginn des bunten und musikalischen Happenings der Finissage von Brücken Bauen in der Freiburger Volkshochschule von vorvoriger Woche Freitag (27. September 2024).

16:08

Als zweiter Teil von Daves Reportage über die Finissage der Brücken Bauen Ausstellung von DieBrücke Lahr, Freiburger Hilfsgemeinschaft und SchwereLos Freiburg erwartet euch jetzt der längste Beitragsblock mit dem leicht zusammen gekürzten audiovisuellen Hauptteil der Abschlussveranstaltung in der Volkshochschule am Rotteckring mit dem Ton des eigens für diese Veranstaltung produzierten Films, in welchem auch Ausschnitte eines im Vorfeld von Brücken Bauen entstandenen Radio-Dreyeckland-Radiobeitrages hineingeschnitten worden sind.

21:39

Last but not least erwarten euch im dritten Teil zur Brücken-Bauen-Finissage von vorletzter Woche Freitag die Stimmen der zufriedenen Mitinitiatorinnen und Mitinitiatoren, bei Focus Kultur auf Radio Dreyeckland 102,3...

3:29