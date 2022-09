Abgrundtief schön in der VHS Freiburg - Wunden heilen

Kunst als Traumabewältigung ist weitaus besser als Pillen.

Origami, Traumfänger, Texte und Fotografien von Gitte und Sara helfen, seelische Narben, verursacht durch Gewalt und Missbrauch, zu heilen - Schwere-s-Los im Kleineschholzweg gibt ihnen den Rahmen und den Raum, um künstlerisch aktiv zu sein.

Die Künstlerinnen möchten weiterhin die vielen anderen Menschen, welche Opfer massiver sexueller Übergriffigkeiten und Häuslicher Gewalt geworden sind ermutigen, das Schweigen zu brechen und ihre Peiniger zu benennen.

Am vergangenen Freitag Abend ist die Vernissage der Ausstellung: Abgrundtief schön in der Volkshochschule Freiburg im Rotteckring 12 zelebriert worden. Die eingespielte Crew des Soziokulturellen Zentrums Schwere-s-Los Freiburg präsentierte den Zahlreichen Gästen im Theatersaal der VHS mehrstimmigen Chorgesang, begleitet von Maren Moormann am Keyboard. Die Texte der Lieder schildern die krasse Hilflosigkeit, der sich die Betroffenen ausgesetzt sahen, bis sie dazu kommen konnten, ihre wirklich schlimmen Erfahrungen aus Kindheit und Jugend zu verarbeiten und sie wollen damit ein Zeichen für Solidarität setzen.

In Davids collagenmäßiger Reportage über die Vernissage dieser sehr persönlichen Ausstellung mit hunderten Werken der Beiden Künstlerinnen hört ihr jetzt feierliche, persönliche, nachdenkliche und appelierende Statements, sowie Lyrisches zum Leben mit dem Trauma - von Kuratorin, Publikum und dem Bettlerchor vom Schwere-s-Los.

Eine Vergangenheit, die in jeder Sekunde präsent ist, die jede Sekunde schmerzt und sich nicht auslöschen lässt. Und mittendrin der Wunsch eines kleinen inneren Kindes, Schönheit zu schaffen, etwas, das Halt gibt und an eine Harmonie erinnert, die im eigenen Leben so qualvoll fehlt. Die Ausstellung zeigt Origami-Kunst von Gitte sowie Traumfänger und Fotos von Sara mit autobiographischen Texten und Gedichten. David begleitete für Radio Dreyeckland die Vernissage.

Abgrundtief schön - noch bis zum 27. November in der Volkshochshule Freiburg.