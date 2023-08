"Hass auf Liebe“ reloaded

Schwule Welle schwappt über Europa – Wiederholung

Möglichkeiten und Grenzen. In Europa gibt es immer noch Grenzen – auch bei den Möglichkeiten des Schwulseins. In einem Feature der Reihe „Europe on Air“ beleuchtete die Redaktion der Schwulen Welle 2014 die unterschiedlichen Formen der Homophobie in Europa.

Zum ersten Mal in der Gayschichte der Schwulen Welle – waren wir an einer Sendereihe beteiligt, die von der Europäischen Union unterstützt wurde. “Europe on Air” besteht aus 20 verschiedenen Beiträgen zu den unterschiedlichsten Themen.

Und da das Thema 2023 aktueller denn je ist, blicken wir nochmal zurück um einen Eindruck zu bekommen, ob und was sich seitdem geändert hat. Und unser Part dabei ist “Homophobie in Europa”. Wir haben uns dem Thema gewidmet, weil wir wissen, dass es immer noch (und teilweise sogar in der letzten Zeit immer mehr) ein Problem ist. Schwule und Lesben können in anderen Ländern lange nicht so frei und sicher leben wie z.B. in Deutschland. Und hier ist auch nicht das Ende der Fahnenstange an Toleranz und Akzeptanz erreicht.

In unserem Feature „Hass auf Liebe – Homophobie in Europa“ kommen Alin und Robert – 2 junge Schwule aus Rumänien – zu Wort, die die Situation in ihrem Heimatland und in Deutschland kennen und vergleichen. Sie berichten uns von ihren persönlichen Erlebnissen, ihren Ängsten und Hoffnungen.

Doch für diese Sendung haben wir noch weiter im Sendungsarchiv von Radio Dreyeckland, aber auch anderer Freien Radios gekramt, und noch einige interessante Beiträge zum Thema Trans- und Homophobie in Osteuropa gefunden. So hören wir Eberhard Zastrau vom LSVD, der 2006 auf RDL zur Situation Homosexueller in Osteuropa sprach, Markus Ulrich, Pressesprecher vom LSVD, der 2018 auf RadioZ in Nürnberg das Projekt #Respektcheck gegen Homo- und Transphobie vorstellte und den Fotograf und Filmemacher Sebastian Franke, der 2020 auf Radio CORAX aus Halle über seine Arbeit „Queens of Eastern Europe“ über die Drag-Szene in Osteuropa berichtet.

Eine Sendung von Alex