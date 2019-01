Havariertes Containerschiff MSC Zoe belastet die Nordsee

Anfang des Jahres verlor in schwerer See die MSC Zoe Gefahrgut Container in der Nordsee. Laut EU-Datenblättern enthält der Container das chemische Gemisch neben den bisher kommunizierten Peroxiden auch bis zu 50 Prozent umweltschädliches Dicyclohexyl-Phthalat. Diese Chemikalie wurde als Hilfsmittel beigemischt, um die explosionsgefährdeten Peroxide, die in der Kunststoffproduktion eingesetzt werden, zu stabilisieren. Doch wie werden die Container wieder geborgen? RDL sprach mit Manfred Santen von Greenpeace.