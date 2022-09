"Heute wissen die meisten Leute in Japan nichts von Benshis"

In einer Sondervorstellung abseits des Semesterbetriebs zeigt der aka-Filmclub den Klassiker der japanischen Stummfilm-Avantgarde A Page of Madness (1926). Dieser galt fünfzig Jahre lang als verschollen. Auf seiner Homepage beschreibt der Filmclub "die entfesselten Schnittfolgen und eine fiebertraumartige Handlung" welche den Film zur Legende machen würden. Besonders and dieser Vorführung ist, dass der Stummfilm wie schon zuvor im aka mit Live-Vertonung dieses Mal von Barbara Lenz untermalt wurde.

Das Einzigartige an dieserVorführung war die Performance des aus Tokio angereisten Benshi (Filmerzählers) Ichirô Kataoka. Ein Benshi vertont sowohl die Erzählstimmen aus einem eigens entworfenen Script, als auch die ansonsten stummen Dialoge in unterschiedlichen Stimmfarben.

Ihr hört einige Eindrücke und ein Interview mit dem Filmerzähler.