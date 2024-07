Hinter Gittern - Ein Freizeitvergnügen? Anarchistischer Hörfunk aus Dresden

Am 18. Juni 2024 eröffnet der Zoo Dresden sein für viele Millionen Euro neugebautes Orang-Utan-Haus. Aus aktuellem Anlass beschäftigen wir uns in unserer Radiosendung kritisch mit der Institution Zoo. Wir stellen uns die zentrale Frage, ob es nicht an der Zeit ist, über Gehegegrenzen hinweg zu blicken und die Thematik Zoo, als einen politischen Ort zu begreifen, der öffentlich debattiert und in Frage gestellt werden muss. Wir erörtern die geschichtlichen Hintergründe, betrachten genauer die Zooarchitektur und die Haltungsbedingungen sog. Zootiere. Weiterhin widmen wir uns dem Thema Persönlichkeitsrechte für Menschenaffen und hören in das Interview von 2021 rein, nehmen Bezug auf die aktuelle Situation und rufen zum Protest auf.

Eine Sendung des anarchistischen Hörfunks Dresden, Coloradio Dresden