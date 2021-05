Hinweis: Arbeitsweltsendung mit Arbeitsunrecht

Zu den Themen:

Familienfeindlich: H&M drangsaliert junge Eltern mit Abschaffung des Schichtdienstes

Union Busting : Pflegeheimbetreiber Orpea droht mit Detektiven

Industrieller Rassismus: Arbeitsquarantäne für über 1000 Erntearbeiter:innen in Niedersachsen

Recht & Billig: Lohnkürzung nach Sitzungsteilnahme von zuhause aus ist Behinderung der #Betriebsratsarbeit



Teil 1 Serie: Fünf gute Gründe einen Betriebsrat zu gründen!

Achtung! Arbeitsunrecht will eine Redaktion in Freiburg gründen. Leute die Interesse haben an Arbeitsthemen melden sich bitte bei: Kontakt@arbeitsunrecht.de