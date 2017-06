Als begeisterter Anhänger der deutschen Sprache und Verfechter des Genitivs kann ich ja so gar nichts mit der Unsitte anfangen, in Bandnamen die Vokale wegzulassen. SDNMT (da dürft Ihr selber raten), MGMT (formerly known as The Management) und SLBRMND (Oh Gott, schnell mit Essigreiniger gurgeln) waren die Vorreiter. Jetzt veröffentlichen BNQT (aka Banquett) ihr Volume 1 Debüt als Supergroup. Leider so gut, dass kein Weg daran vorbeigeht. Leute, lasst den Rotz bleiben, das Leben ist sowieso schon kompliziert genug!