Hitze-Schadensbegrenzung mit Kaltwasserpools(-kokolen) auf 400m im Freiburger Stadtgebiet

Seit Kalenderwoche 36 wird im Auftrag des Landesbetrieb Gewässer im 410m langen Abschnitt zwischen den Brücken Fabrikstr. und Schwabentor durch bauliche Änderungen in der Dreisam Vorsorge zu treffen für künftige Hitze- und Dürrewellen wie 2003,2018-2020 und 2022 ! Nicht nur Fische sondern auch deren Futter in Kleinstlebewesen haben den Trockenfall in den Dürren kaum, wenn nur durch Abfischung, überleben können.

Wie der Wassserexperte des AK Wasser im BBU, Nick Geiler bei RDL im August erläuterte, bauen diese Umbaumaßnahmen auf Erfahrungen wie Expertise der Limnologen und Fischereiverbände am Hochrhein auf.

Bei den Maßnahmen werden an sechs bis sieben Stellendurch mit Stellfiltern aus Steinquadern und Baumstämmen und Wurzeln die Strömung der Dreisam in dem besagten Abschnitt so geändert, daß dahinter die Wirbel den Untergrund im Dreisambett vertiefen – sog. Kokolen - und dahinter die Wurzeln an denen auch ablagernde Sedimente den Kleinstlebewesen und Fischen Verstecke bieten. Gegen Hochwasser und Flutwellen sollen Stahlverankerungen im Boden die Stellbäume für die Kokolen am Ort halten.



Auf den rund 26 Km Verlauf bietet sich die Strecke in Freiburg besonders an, da an dieser Stelle die Dreisam im Auslauf des Zartener Beckens nicht nur die Zuläufe, sondern auch besonders kalte von den eng zusammenliegenden Schwarzwaldausläufern (Schloßbergrücken im Norden, Sternwaldhöhen im Süden) Grundwasserströme sehr nahe unter dem Dreisambett zufliessen: Von den messenden Angelportverein Freiburg wurden die besonders den Fischen lebensgefährlichen Temperaturen über 24 Grad hier nicht gemessen.

Wie der Vertreter der IG Dreisam (acht zusammengeschlossene Fischereiverbände entlang der Dreisam) auch am Beispiel der Dreisam unterhalb von Lehen erläuterte sind ähnliche Maßnahmen durch dortige kältere Grundwasser bzw. Bachzuflüsse gewährleistet.

Motor des Transfer des Schweizer Erfahrungen ist der Landesfischereiverband. Er überzeugte die auch den Landesbetrieb Gewässer hier im Rahmen des Bauunterhaltes mit 30.000 € ein weiteres Modellvorhaben zu realisieren. Der Freiburger Angelsportverein finanzierte mit 2.000€ den Kauf der Stellbäume und Baumwurzeln. Die Verbände übernehmen auch das Monitorierung und die Auswertung der Wirkung der Baumaßnahmen. Diese umbauten werden wohl noch bis Ende Kalenderwoche 38 andauern.

Zum Glück für die Wasserlebewesen ist der jetztig im Umbau befindliche Dreisamabschnitt von Freizeitnutzungen nicht so stark betroffen wie andere Abschnitte.

(kmm 10.9.2022)