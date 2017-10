Green City – Green River

Keine Ahnung wer die Dreisam in ein grünes Gewässer verwandelt hat. Ein kleiner Scherz, harmlos und mit großer Aufmerksamkeitswirkung. Still und leise fließt derweil der Plastikmüll unserer Freizeitgriller den Rhein hinab Richtung Meer und versaut das Wasser.

Ein kleine Posse ist die Engstelle Schwabentor. Da bemüht sich die Ökobewegung den Kanal für Wanderfische durchlässig zu gestalten und in Green City Freiburg kommt der große Blues auf.

Nic Geiler Arbeitskreis Wasser im BBU im Studio von RDL.