Hoch die Hörner

Am vergangenen Wochenende fand in Weil am Rhein das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum oder kurz MPS statt. Der phantastische Mittelaltermarkt bot ein buntes Unterhaltungsprogramm, diverse Händlerstände, zum Beispiel für Showwaffen und Gewandungen, sowie ein mittelalterlich inspiriertes kulinarisches Angebot.

Live-Musik, unter anderem von Saltatio Mortis, Fiddler's Green und Feuerschwanz durften bei über 34°C natürlich auch nicht fehlen. Bei solch brütender Hitze kommt man beim Tanzen wenigstens ordentlich ins Schwitzen.

Und Metnotstand gab es zum Glück auch keinen. Also hoch mit den Hörnern!

(JK)