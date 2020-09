"Ich hatte Glück, denn sie haben mich nicht einmal geschlagen"

DJs des Wandels, kollektive Graffitis mit Beteiligung der Miliz, Protestmärsche und Streiks.

Wir sprachen mit Mikhail Katliar. Er ist Doktorand der Mathematik an der Uni Freiburg und hat sieben Jahre in Deutschland gelebt bevor er letztes Jahr nach Weißrußland reiste, wo er ursprünglich herkommt - eigentlich nur für ein paar Monate, aber dann kam die Pandemie und die Pläne änderten sich. Er schreibt gerade an seiner Dissertation. Derzeit ist es fast unmöglich in Deutschland einzureisen ohne die deutsche Staatsbürgerschaft und ohne Arbeitsvertrag.

Er erzählt von kreativen kollektiven Protestformen und der Repression des Staatsapparates.