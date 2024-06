Erzählungen von Dystopien gibt es viele, detailliert ausgearbeitet. Aber was passiert genau in unseren Utopien? Was sehen wir, was tun wir, wie fühlen wir uns? In diesem Hörspiel im Sinne des Trainings des Imaginationsmuskels, von dem Adrienne Maree Brown spricht, geht es nicht um die perfekte Welt. Es geht darum, das Utopieren zu üben und Erzählungen einer wünschenswerten Zukunft zu schaffen.