Ihr sollt keinen Gesundheitsminister haben, außer Jens Spahn

Der Verschwörungstheoretikerin und dem Verschwörungstheoretiker sind Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung, ja die ganze Seuche überhaupt, nur ein politischer Trick. Glaubhaft ist, was schrecklich ist und uns zu Opfern macht. Dem wollen wir uns nicht in Gänze anschließen. Doch das heißt nicht, dass nicht auch Politik betrieben würde. Auf einer sehr technischen Ebene werden Verantwortung und Kompetenzen verschoben. Das führt nicht wie die Verschwörungstheoretikerin meinen würde, zu mehr Anti-Corona-Maßnahmen, sondern eher zu weniger. Dass der zweite Corona-Winter vor der Türe steht, scheint den noch amtierenden Gesundheitsminister weit weniger zu beschäftigen als die viel wichtigere Frage seiner politischen Alleinstellung, als derjenige, der das Land nach eigener Einschätzung gar nicht so übel durch die große Krise geführt hat. Das kann man zumindest stark vermuten, wenn man sich ansieht, was gerade in Berlin noch gemacht wird.

