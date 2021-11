Incubus Succubus | Playlist | 10. November 2021 | 22 - 23:00 Uhr

Nach fünfeinhalb Jahren trauriger Abstinenz präsentiert das Postpunk/Darkwave Urgestein Pink Turns Blue sein neues Album Tainted. Wie auch schon der Vorgänger The Aerdt – Untold Stories produziert und veröffentlicht von Orden Records in Berlin, stellt dieses Werk einen wahrhaft zuverlässigen Halt in düsteren Zeiten dar. Vor langer, langer Zeit gegründet 1985 in Köln von Michael Jogwer und Thomas Elbern bleiben Pink Turns Blue ihren Wurzeln treu und knüpfen mit gepflegter Melancholie nahtlos an Klassiker wie Michelle oder Walking On Both Sides an. Ganze drei Auskopplungen haben das Warten auf das Album verkürzt und machen Lust auf die in diesen Tagen beginnende Live-Präsentation in Deutschland. Pippi.

Interpret Album Titel Fields Of The Nephilim Dawnrazor Intro (The Harmonica Man) Thief The 16 Deaths of My Master Scorpion Mother Thief The 16 Deaths of My Master Apple Eaters Astari Nite Here Lies Gloomy Witch Astari Nite Here Lies Pretty Something, Never Was Pink Turns Blue Tainted I'll Never Give Up Pink Turns Blue Tainted Never Give Up Assemblage 23 Failure I Am the Rain (2021 Mix) Assemblage 23 Failure House On Fire (2021 Mix) Children on Stun Tourniquets of Love's Desire Beginning of the End (Mondo Mix) Children on Stun Tourniquets of Love's Desire Cats or Devils Eyes (Stun Stoned Version) Lüderitz Retour à Barhor Kampuchea