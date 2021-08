Incubus Succubus | Playlist | 11. August 2021 | 22 - 23:00 Uhr

„Songs From Isolation“ von A.A. Williams ist kein reguläres Album mit selbstgeschriebenen Liedern wie noch ihr 2020er Debüt „Forever Blue“, sondern vielmehr eine Sammlung fragiler Song-Interpretationen verschiedener bekannter Künstler. Ein Großteil der Songs entstand während des landesweiten Corona-Lockdowns im Vereinigten Königreich, als A.A. Williams eine Serie von Videos erstellte, in deren Rahmen sie reduzierte Versionen von Liedern aufnahm, die von ihren Fans vorgeschlagen worden waren.

„Songs From Isolation“ ist nun die Vervollständigung dieses Projektes und beinhaltet u.a. Cover-Versionen so namhafter Künstler wie The Cure, Pixies, Radiohead und Smashing Pumpkins.

A.A. Williams vermag es, diese Songs ihrer Rock-Arrangements zu entledigen und sie sich in Form zerbrechlicher Piano-Balladen zu eigen zu machen. Nick Caves ‚Into My Arms‘ welches im Original selbst auf dem Klavier eingespielt worden ist, erfährt eine umgekehrte Behandlung und wird als Gitarrenstück interpretiert. Das Resultat jedoch ist das gleiche. Sämtliche Lieder erscheinen langsamer, finsterer und durch die Fokussierung auf Williams‘ Stimme auch viel nachdenklicher als die Versionen der Original-Künstler.

