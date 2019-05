Incubus Succubus | Playlist | 29. Mai 2019 | 22 - 24:00 Uhr

Über einen Zeitraum von zwei Jahren schrieb Sänger und Gitarrist Karl Brausch (Love A) am Debütalbum „Cuts“ der deutschen Shoegaze/Post-Punk Formation The Dead Sound. Orientierung gaben ihm dabei Genre-Urgesteine wie A Place To Bury Strangers oder The Jesus And Mary Chain. Noisiger Shoegaze und Post-Punk prägen seine Songs und sind obendrein mit einem guten Gespür für 80s-Synth-Pop-Sounds versehen. Der düstere, hypnotische Sound mit einem Hang zur repetitiven Motorik des Krautrocks zieht die Zuhörer unmittelbar in ihren Bann. Der Einsatz von Drum Machines, Synthesizer und reichlich Reverb/Hall tragen zur unterkühlten Atmosphäre von „Cuts“ bei. Live wird das Ganze in klassischer Triobesetzung mit Gitarre, Bass und Schlagzeug umgesetzt, wodurch sich die hypnotisierende Atmosphäre des Albums zusätzlich in Richtung Noise und Rock entfalten kann. Pippi.

Interpret Album Titel Fields Of The Nephilim Dawnrazor Intro (The Harmonica Man) The Faint Egowerk Alien Angel The Faint Egowerk Life's a Joke Ton, Steine, Scherben Radio für Millionen Am Jenseits Ton, Steine, Scherben Radio für Millionen Menschenfresser Ton, Steine, Scherben Radio für Millionen Sternenstaub The Dead Sound Cuts Here With You The Dead Sound Cuts Into The Dark The Dead Sound Cuts Kill This Love Illuminate Ein ganzes Leben Neue Wege Dool Love Like Blood In Her Darkest Hour (Live) Dool Love Like Blood Love Like Blood (Killing Joke) Dool Love Like Blood She Goat (Live) All Your Sisters Trust Ruins Power Abuse All Your Sisters Trust Ruins The Enabler All Your Sisters Trust Ruins Trust Ruins Ikon Hallowed Ground Condemnation Ikon Hallowed Ground Without Shadows Nochnoy Dozor Nochnoy Dozor Black Hand Blutengel Un:Gott Alles Blutengel Un:Gott Am Ende der Zeit Blutengel Un:Gott König