Incubus Succubus | Playlist | 28. August 2019 | 22 - 23:00 Uhr

Kirlian Camera sind ein italienisches Musikprojekt, das 1980 in Parma gegründet wurde. Der Name stammt von der Kirlian-Kamera, mit der man elektrische Felder darstellen kann, was in esoterischen Kreisen als „Aura“ gedeutet wird. Die Musik von Kirlian Camera zeichnet sich vor allem durch langsame melodiöse Arrangements aus. Stilistisch wird die Musik häufig dem Dark-Wave-Umfeld zugeordnet, wobei sich konventionelle Electro-Wave-Tracks fallweise mit Neofolk-Kompositionen abwechseln. Die Kompositionen, die meist von sanftem weiblichem Gesang getragen werden, erzeugen eine tiefgründige und ernste Atmosphäre. Die melancholische Wirkung der Musik wird auch in den Texten umgesetzt. Thematisch geht es hier um persönliche Ängste, Trauer, Einsamkeit, Erinnerung an Liebe und Todessehnsucht, Pippi.

Interpret Album Titel Fields Of The Nephilim Dawnrazor Intro (The Harmonica Man) The 69 Eyes Wasting The Dawn Wasting The Dawn Athamay The Pleasure of Sin Falling Inkubus Sukkubus Beltaine Beltaine Born For Bliss Flowing With The Flue Arabia The Cure Wild Mood Swings Want London After Midnight Selected Scenes From the End of the World Sacrifice Second Decay Taste I Hate Berlin Rosetta Stone Un:Erotica Are 'Friends' Electric? Kirlian Camera The Ice Curtain The Desert Inside