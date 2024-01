Interview über die italienisch-französische Grenze

Es ist ein verschlafener Touristenort in den italienischen Alpen - Oulx. Die Skisaison hat gerade begonnen und überall freuen sich Menschen auf einen schönen Tag auf der Piste im grenzübergreifenden Skigebiet zwischen Italien und Frankreich. Was die meisten hier nicht wissen - sie sind nicht allein im Skigebiet. Gerade machen sich jeden Tag 20 bis 30

People on the move auf den Weg zu Fuß über diese innereuropäische Grenze. Sie kommen von überall - aus Guinea, Peru, Afghanistan, der ganzen Welt.

Wir haben mit einem Aktivisten vor Ort über bestehende und unterstützende Strukturen, People on the move, Pushbacks und Solidarität gesprochen.