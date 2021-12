Am Tag Skipiste in der Nacht Fluchtroute

Wir haben schon öfter von der italienisch französischen Grenze berichet, Sie wird hauptsächlich an zwei Stellen von people on the move überwunden. die eine Stelle ist ca 300 km im Innern des Festland in den Alpen zwischen dem Italienischen Bergdörfchen Oulx und dem französischen Briancon, die andere dirkekt am Meer bei Ventimiglia.

An diesen Sellen gibt es auch solidarische Strukturen, die versuchen die people on the move auf ihrem beschwerlichen Weg zu unterstützen und ihr Recht auf Bewegungsfreiheit zu supporten.

im folgenden Beitrag geht es um die solidarische Bergwacht, die an dem Alpenpass auf der französischen Seite bei Briancon aktiv ist.