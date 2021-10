über die Situation und die Solidarität vor Ort

Im Krieg gegen People on the Move ist unter anderem die Polnisch Belarusischen Grenze gerade zum neuen Brennpunkt ausgebaut worden. Schutzsuchende werden hier in einem Machtspiel zwischen dem Belarusischen Präsidenten Lukaschenko und der EU Missbraucht und geopfert. Und anstatt für faire Asylverfahren zu sorgen hat Polen in der letzten Woche seine Militärpräsenz erhöht.

Aber auch hier gibt es Menschen die sich solidarisch zeigen und helfen.

Wir haben am 7.10 ein Interview mit einem Aktivisten von vor Ort aufgezeichnet und hier gibt es schonmal das englische Original und bald auch die deutsche Übersetzung zu hören.