Grenzenlos in Athen

Die Festung Europa ist ein Verbrechen an der Menschheit und stellt Schutzsuchende vor schier unüberwindbare Probleme. Deshalb engagieren sich überall an ihren Grenzen Menschen gemeinsam gegen die Brutalität dieser Festung. Eine der aktuellsten Eskalationen ist wahrscheinlich die neu erschaffene Hölle an der Polnisch - Belarusischen Grenze, an der People on the Move in einem Machtspiel missbraucht und geopfert werden. Auch hier gibt es bereits Unterstützung von Menschen von vor Ort, deren Spendenaufruf hier zu finden ist:

https://tribu-x.org/direkte-solidaritat-mit-den-gefluchtete-an-der-polnisch-belarussischen-grenze/

Eine andere Route, auf der es People on the Move allen Widerständen zum Trotz auf das Europäische Festland schaffen führt über Athen.

Und auch Dort engagieren sich schon immer Menschen für, mit und weil sie People on the Move sind. Das vorliegende Feature befasst sich Collagen Artig mit einigen aktuellen Solidaritäts Strukturen in Athen, den Menschen die sie stemmen und ihren Motivationen.

Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann und will gerne erweitert werden.

Linksammlung zu den genannten Projekten ohne Reihenfolge:

https://www.facebook.com/solidarityfieldsgreece

https://www.khora-athens.org/

https://sgyf.city/

http://oallosanthropos.blogspot.com/p/blog-page_22.html?fbclid=IwAR0N-f53eFsF6QgDfJJP9U7xBob2CiVcVYNQmSSbq2ziE9vb5B5dSCTqzBQ

https://www.ankaaproject.org/

https://hope-cafe.business.site/

https://socialhackersacademy.org/

https://rollingcinema.noblogs.org/