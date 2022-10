Interview mit Halil zu Repression nach G20

Fünf Jahre nach dem Hamburger G20 haben wir mit Halil gesprochen, einem der jungen Männer, die im Juni 2018 wegen der Elbchaussee-Randale im Rhein-Main-Gebiet verhaftet wurden. Nach einer spektakulären Razzia landete er damals wie drei seiner Freunde in der Untersuchungs-Haft-Anstalt Holstenglacis, zunächst in der psychiatrischen Abteilung. In der Haft lernte er unter anderem Loic kennen, den die Polizei wenig später in Frankreich mit europäischem Haftbefehl festnahm. Im Gespräch redet er über die legitimen Proteste, die Haftbedingungen, den Prozess vor dem Jugendgericht, die nun eintretende Revision für zwei seiner Mitangeklagten und seine politische Haltung im Nachklapp dieser Erfahrungen.