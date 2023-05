Interview mit Paula Kommoss zum zweiten Teil der Biennale für Freiburg 2

Hier hört ihr ein Interview mit Paula Kommoss, der Kuratorin der Biennale für Freiburg 2. Der zweite Teil der Biennale, der auf den Prolog folgt und sich aus diesem ergibt, beginnt am 16. Juni mit einer Eröffnungsfeier an der Seebühne im Seepark um 19 Uhr und anschliessend kann noch in der Bar Funkeneck ab 22 Uhr abgefeiert werden.

Im Rahmen des zweiten Teils werden viele Werke im Kunstverein Freiburg gezeigt. Es gibt auch eine Flugblattwerkstatt für Jugendliche, die "Listening Sessions" werden an vier Samstagen Hörer*innen anziehen und es wird auch wieder Stadtspaziergänge geben mit Schwerpunkt rund um den Seepark. Wer gerne an einer Führung durch die Ausstellung teilnehmen will kann das am Sonntag, dem 18. Juni um 14 Uhr tun. Am 8. Juli findet dann auch noch ein Symposium im Kommunalen Kino statt. Die Ausstellung läuft vom 16. Juni bis 30. Juli.

Am Eröffnungswochenende gelten Sonderöffnungszeiten:

Am Freitag, 16. Juni 2023 sind der Kunstverein Freiburg, die Kaiserwache, das Pförtnerhaus und der DELPHI_space/außenstelle von 12–18 Uhr geöffnet. Am Samstag, 17. Juni 2023 und Sonntag, 18. Juni 2023 ist der Kunstverein Freiburg von 12–20 Uhr geöffnet.