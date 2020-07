STOP RASSISMUS & DISKRIMINIERUNG GEGEN BLACK COMMUNITY !

Am Samstag, 04.07.20 um 11:00 Uhr - 14:00 vor dem

Konzerthaus

Konrad-Adenauer-Platz 1

79098 Freiburg

Deutschland

BLACK LIVES MATTER FREIBURG GROUP & AFRIKARAT - BW e.V are inviting u, all the Black Community of Freiburg - Baden-Württemberg to a demonstration/protest against "RACISM & DISCRIMINATION" against the Black Community in Freiburg - GERMANY.



Date:* Saturday, 4TH July 2020. *

Starting Place:* KONZERTHAUS FREIBURG. *

Time: 11:00am.