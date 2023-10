Vom 27. und 29. Oktober findet die Kurzfilmsause an drei Orten in Freiburg statt. Nick hat sich mit Jonas, einem der Verantwortlichen von blackwood Films, einem Verein für Filmschaffende, unterhalten. Was für Kurzfilme laufen, wie die Auswahl getroffen wurde und allerlei anderes Wissenswertes zum Filmfestival findet ihr also hier.

Checkt auch mal die Webseite www.blackwood-films.de