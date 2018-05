Italienischer Antifaschismus vor der Resistenza

Vom 28. April - 19. Mai präsentiert RDL die Ausstellung "Banditi e ribelli" über die italienische Resistenza in der Hildastr. 5 in Freiburg. Aus diesem Anlass strahlen wir eine Reihe von Sendungen zum Thema aus.

In Focus International geht es diesmal um die fast vergessene frühe Resistenza.

Unter dem Begriff Resistenza wird vor allem der Widerstand gegen die deutschen Besatzer und die mit ihnen verbündeten italienischen Faschisten ab 1943 begriffen und in Italien auch offiziell geehrt. Doch der italienische Faschismus unter Mussolini kam bereits in den 20er Jahren an die Macht - und genauso lange gab es einen teilweise auch organisierten, antifaschistischen Widerstand dagegen - so zum Beispiel von den "Arditi del popolo", einer bewaffneten Widerstandsorganisation, die 1920/21 die Bevölkerung gegen die faschistischen Aggressionen zu verteidigen versuchte und damit zunächst recht erfolgreich war, dann jedoch, auch an mangelnder Solidarität der linken Parteien, scheiterte. Doch das ist eine unquemere Erinnerung, schließlich macht sie die Kratzer im Lack der auch auf die Geschichte der Resistenza gründenden Republik unübersehbar.

Dazu senden wir ein Interview mit Maurizio Galli von der ANPPIA, der Vereinigung italienischer politisch verfolgter Antifaschisten, und mit dem Historiker und Anthropologen Andrea Staid, Autor des Buches "Gli arditi del popolo".

Andrea Staid wird am Freitag, den 18. Mai, um 20h im Rahmen der Resistenza-Ausstellung in der Hildastraße 5 (Kulturaggregat) über die Arditi del popolo sprechen.